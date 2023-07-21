Гособвинение запросило 12 лет колонии для челябинки, которая помогла сожителю задушить свою дочь

Уголовное дело обвиняемых рассматривает областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гособвинение запросило реальные сроки в колонии для Елены Дейнеки и Александра Ерутина, которые обвиняются в убийстве 18-летней дочери. Прения сторон состоялись 21 июля в областном суде. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Государственный обвинитель просил суд назначить матери погибшей наказание в виде 12 лет колонии общего режима, для ее сожителя – 20 лет колонии строгого режима. Обоим – с ограничением свободы сроком на полтора года, — уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло в июле прошлого года. По версии следствия, мужчина душил девушку руками и проводом, а мать помогала удерживать жертве руку. Затем ночью они спрятали тело убитой в мусорном контейнере.

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