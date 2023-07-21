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НовостиПроисшествия21 июля 2023 15:30

Гособвинение запросило 12 лет колонии для челябинки, которая помогла сожителю задушить свою дочь

Самому мужчине грозит 20 лет тюрьмы
Ян Стоев
Ян Стоев
Уголовное дело обвиняемых рассматривает областной суд

Уголовное дело обвиняемых рассматривает областной суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гособвинение запросило реальные сроки в колонии для Елены Дейнеки и Александра Ерутина, которые обвиняются в убийстве 18-летней дочери. Прения сторон состоялись 21 июля в областном суде. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Государственный обвинитель просил суд назначить матери погибшей наказание в виде 12 лет колонии общего режима, для ее сожителя – 20 лет колонии строгого режима. Обоим – с ограничением свободы сроком на полтора года, — уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло в июле прошлого года. По версии следствия, мужчина душил девушку руками и проводом, а мать помогала удерживать жертве руку. Затем ночью они спрятали тело убитой в мусорном контейнере.

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