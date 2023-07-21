Вице-премьер Хуснуллин высоко оценил магнитогорский парк «Притяжение» и назвал проектом мирового уровня

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в магнитогорском парке «Притяжения» после открытия второй очереди. Он высоко оценил общественное пространство и назвал его проектом мирового уровня. Своими впечатлениями Хуснулин поделился в личном телеграм-канале.

— Сейчас открылась очередная очередь парка. Это проект мирового уровня, который, я уверен, станет излюбленным местом отдыха всех жителей города и туристов! — отметил вице-премьер.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», вторая очередь парка открылась 14 июля. Главным инвестором проекта является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Одним из основных нововведений стал искусственный холм высотой 36 метров. На его вершине оборудована смотровая площадка. Также здесь сделаны трассы со всесезонным покрытием для катания на тюбингах, сноубордах, лыжах и занятий маунтинбайком.

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