В Челябинске с 24 июля откроют движение трамваев по Шоссе Металлургов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске возобновляется движение трамваев по Шоссе Металлургов. В настоящий момент там завершен ремонт путей. На прежние маршруты с 24 июля вернутся трамваи №3, 14, 18, и 19. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Однако в схему движения трамваев №10 и 20 были внесены изменения. Они будут курсировать по следующим маршрутам:

№10. Першино — ЧМК — ЦХП (без заезда на Коксохим);

№20. ЧМК — Теплотехнический институт — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1 (до открытия движения на Областную больницу).

Автобус КМ2 «Черкасская — ЦХП», который вводился на время ремонта трамвайных путей, отменяется. Последний день работы маршрута будет 23 июля.

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