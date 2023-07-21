Полицейские задержали челябинца, который обстрелял припаркованные во дворе автомобили

Полицейские подсчитывают сумму ущерба от действий хулигана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Челябинске мужчину, который стрелял по машинам во дворе многоэтажки на улице Зальцмана. Нарушителем оказался проживавший неподалеку 47-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские выяснили, что выстрелы предположительно производились из пневматического пистолета. Сумма причинённого ущерба устанавливается, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 20 июля. По словам очевидцев, хулиган вел стрельбу с балкона. У него на пистолете был установлен лазерный прицел.

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