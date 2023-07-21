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НовостиПроисшествия21 июля 2023 16:42

Полицейские задержали челябинца, который обстрелял припаркованные во дворе автомобили

Выстрелы производились из пневматического пистолета
Ян Стоев
Ян Стоев
Полицейские подсчитывают сумму ущерба от действий хулигана

Полицейские подсчитывают сумму ущерба от действий хулигана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Челябинске мужчину, который стрелял по машинам во дворе многоэтажки на улице Зальцмана. Нарушителем оказался проживавший неподалеку 47-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские выяснили, что выстрелы предположительно производились из пневматического пистолета. Сумма причинённого ущерба устанавливается, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 20 июля. По словам очевидцев, хулиган вел стрельбу с балкона. У него на пистолете был установлен лазерный прицел.

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