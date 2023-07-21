Надзор за работой аттракционов в Челябинской области собираются поручить Минсельхозу

В регионе уже были случаи, когда на аттракционах получали травмы или гибли люди Фото: Ирина ФАДЮШИНА

На министерство сельского хозяйства Челябинской области собираются возложить полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов. Для этого планируют ввести региональный закон, который будет регулировать работу ведомства в правовом поле.

— Закон регулирует отдельные отношения, связанные с осуществлением регионального государственного контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Финобеспечение осуществляется за счет средств областного бюджета, — говорится в проекте закона, опубликованного на сайте регионального ЗСО.

Осуществлять надзор за работой аттракционов планируется за счет средств областного бюджета. Законопроект собираются рассмотреть на ближайшем заседании ЗСО в следующий четверг, 27 июля. Докладчиком выступит глава регионального Минсельхоза Алексей Кобылин.

Напомним, 14 июля на Айских притесах погиб турист из Пермского края. Мужчина скатился на заплайне через реку и ударился об ограждение. После случившегося аттракцион временно прекратил свою работу.

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