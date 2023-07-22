В Челябинской области на месяц закроют пункт пропуска на границе с Казахстаном

Фото: Соцсети

Пункт пропуска «Бугристое» на границе Казастана и России в Челябинской области закроют с 27 июля по 25 августа. Об этом сообщила пограничная служба комитета национальной безопасности республики.

– В автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна, – сообщили в погранслужбе.

Пресс-служба Федерального дорожного агентства «Южный Урал», комментируя ситуацию, сообщает - на территории России мероприятий, которые могли бы препятствовать движению, не проводится.

Водителей просят планировать маршрут и воспользоваться другими пунктами пропуска. Среди них «Воскресенское», «Звериноголовское», «Мариинский» и другие.

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