В Челябинской области полиция уничтожила 1000 квадратных метров дикорастущей конопли

Признаков того, что за растениями кто-то ухаживал, нет. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области полицейские проводят операцию «Мак-2023». В ее рамках в Магнитогорске нашли и уничтожили очаг дикорастущей конопли площадью около 1000 кв. метров. Наркосодержащее растение выкосили с помощью тракторов, а потом сожгли.

– Всего с начала проведения операции ликвидировано механическим способом более 1,5 гектаров наркосодержащих растений без признаков культивирования, – сообщили в пресс-службе полиции.

Другой очаг нашли в Коркинском округе неподалеку от поселка Первомайский. Его площадь меньше – около 100 кв. метров. Заросли также были уничтожены.

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