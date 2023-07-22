В Челябинской области водитель погиб после столкновения с фурой

Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

В Агаповском районе Челябинской области 54-летний водитель погиб, столкнувшись с фурой. Он выехал на встречную полосу и по касательной задел грузовик, после съехал в кювет, где его машина марки «Тайгер» перевернулась.

– Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Агаповском районе. 21.07.2023 г. в 23:18 на 13 км автодороги обход г. Магнитогорска, – сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

За рулем грузовика марки «Мерседес» был 40-летний водитель. Он не пострадал. Хозяин «Тайгера» погиб на месте.

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