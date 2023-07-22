На северо-западе Челябинска начали строить новое троллейбусное депо

Фото: Читатель КП-Челябинск

На северо-западе Челябинска возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев началось строительство нового троллейбусного депо. Сейчас установлен каркас будущего гаража.

Ранее на месте, где сейчас идет стройка, находилась платная автопарковка. Водителей теперь просят не оставлять на территории транспорт на долгое время.

– С 20 июня на территории разворотного кольца (нашей парковки) начинается ремонт и установка новых опор, контактных сетей и бурение под строительство нового троллейбусного депо, – указано в объявлении возле стройки.

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