К расследованию ДТП с командой по велоспорту и лесовозом в Челябинской области подключилась прокуратура

Все три столкнувшиеся машины улетели в кювет. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Прокуратура Кыштыма взяла на контроль доследственную проверку, которую проводит местная полиция по ДТП на трассе Кыштым — Б.Егоусты. Там лесовоз «Урал» врезался в попутный микроавтобус УАЗ, затем вылетели на правую обочину, наехали на стоявший там автомобиль Toyota. Все три машины оказались в кювете. По данным ГИБДД, водитель лесовоза не выдержал безопасную дистанцию.

Как ранее сообщал КП-Челябинск, в аварии пострадали шесть человек, стоявших перед Toyota — это были спортсмены-велосипедисты из Свердловской области.

— Из указанных пострадавших пешеходов трое несовершеннолетних получили различные телесные повреждения. По данному факту в СО МО МВД РФ «Кыштымский» по Челябинской области проводится доследственная проверка, ход которой поставлен прокуратурой г.Кыштыма на контроль, — сообщает прокуратура.

В минздраве области сообщили, что трое из шести пострадавших были госпитализированы с различными травмами в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Один пострадавший ребенок был эвакуирован в Челябинск на вертолете медицины катастроф — его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru