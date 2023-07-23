Челябинец с друзьями украл велосипеды из проката, оставив в залог их паспорта

Велопрокат оценил ущерб в сумму около 55 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске трое молодых парней взяли велосипеды в прокате, даже оставили в залог паспорта, но «железных коней» так и не вернули. Неужели средства передвижения дороже паспортов или документы поддельные?

Оказалось, что один из парней, 16-ти лет от роду придумал мошенническую схему и втянул в эту историю друзей. Он предложил взять велосипеды напрокат и отдать ему для перепродажи. Конечно же за процент. А паспорта обещал вернуть «через знакомых».

— На деле ни паспортов, ни денег он им не вернул, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Имеющиеся паспортные данные помогли полицейским быстро найти злоумышленников. Всем троим оказалось по 19 лет.

— Оперативники выяснили, что велосипеды он продал скупщику, пояснив, что они являются имуществом его друзей, согласных на продажу. Вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — уточнили в полиции.

Велосипеды нашли и вернут в прокат после проведения следственных действий.

На парней завели дело о мошенничестве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до года.

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