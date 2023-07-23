«Город, где все наоборот»: риелторы объяснили, почему Челябинск лидирует по росту стоимости жилья

Рост цен на жилье в Челябинске не в последнюю очередь связан с ростом промышленности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два крупнейших города Челябинской области вошли в федеральный топ-5 по динамике цен на недвижимость на вторичном рынке. За I полугодие больше всего выросли в цене квадратные метры в Пензе (+17,4 %), Новокузнецке (+16,6 %), Магнитогорске (+16,3 %), Челябинске (+16,2 %) и Тольятти (+12 %). Средняя стоимость квартиры в Челябинске на вторичном рынке по итогам полугодия составила 4,1 млн рублей, в Магнитогорске – 3,4 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

При этом в целом по стране рост цен более чем втрое меньше, чем на Южном Урале: за полугодие жилье подорожало на 5,1%. Рост цен на жилье в Челябинской области примерно в равных пропорциях наблюдается как на первичном, так и вторичном рынке. Ситуация в областном центре уникальна тем, что новостройки здесь дороже вторичного жилья.

— Челябинск, скорее всего, – единственный город, где все наоборот. Начиная от Москвы, новостройки стоят всегда дешевле чем вторичные квартиры, наверное, из-за удобства расположения последних. В Челябинске противоположная тенденция, и так было всегда, – комментирует «ФедералПресс» президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

Опережающий рост цен на вторичное жилье вызван несколькими факторами. Большинство характерны для всей страны — ослабление курса рубля, ценовой пузырь из-за льготной ипотеки, подорожание стройматериалов. Но есть и региональная специфика, связанная с привлечением специалистов в промышленность.

— В Челябинске держались самые низкие цены на жилье по меркам городов-миллионников, и сегодняшний рост закономерен. В областном центре сосредоточено большое количество оборонных предприятий, которые активно набирают кадры. А для сотрудников нужно жилье, – объясняет директор АН «Высотка» Ксения Муртазина.

По прогнозам риелторов, цены на жилье в Челябинской области в ближайшее время продолжат расти как минимум на 1% в месяц. Прежде всего это коснется новостроек.

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