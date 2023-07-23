На ЧМЗ с понедельника восстановят движение трамваев

Трамваи на ЧМЗ не ходили почти четыре недели. Фото: t.me/chelmeria

Трамваи шести маршрутов, которые связывали Металлургический район с другими частями Челябинска, возвращаются на прежние схемы движения. Это связано с окончанием ремонтных работ на Шоссе Металлургов. Почти четыре недели, начиная с 5 июля, трамваи на ЧМЗ не ходили — только №14 доезжал до Першино и разворачивался обратно на Северо-Запад.

С понедельника, 24 июля, восстанавливается движение трамваев по маршрутам №3, 10, 14, 18, 19, 20. Однако в маршрутной схеме некоторых сохраняются изменения в связи с работами на других участках:

— В схему движения трамваев 10 и 20 внесены изменения: №10: Першино — ЧМК — ЦХП (без заезда на Коксохим). №20: ЧМК — Теплотехнический институт — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1 (до открытия движения на Областную больницу), — уточнили в городской администрации.

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