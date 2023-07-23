Грабитель в медицинской маске вынес более 20 телефонов из салона связи с Челябинске

Грабитель, вероятно, вспомнил ковидные времена Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Ленинском районе Челябинска мужчина ограбил салон сотовой связи. Он разбил кулаком витрину, бросил телефоны в спортивную сумку и скрылся. В надежде, что его не найдут, он надел на лицо медицинскую маску.

Для поимки грабителя были привлечены сотрудники различных подразделений полиции. Они провели большой объем работы, устанавливая возможный маршрут его передвижения.

О мужчине известно, что ему 22 года и он уже был судим.

— Похищенные гаджеты он успел сбыть в скупки, друзьям, денежные средства потратил. Один телефон находился при задержанном, местонахождение остальных средств связи устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (п. «г» ч. 1 ст. 161 УК РФ). В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, пока он находится в изоляторе.

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