Массовое ДТП с пострадавшими велосипедистами в Челябинской области обернулось уголовным делом

Расследование уголовного дела контролирует руководитель местного СК Петр Решетников. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту получения травм участниками спортивной команды в результате ДТП на трассе Кыштым — Б. Егоусты. Как ранее сообщал КП-Челябинск, там лесовоз столкнулся с попутным УАЗом, а затем — со стоявшей на обочине легковой Toyota, возле которой стояли шесть человек. Все машины в результате аварии оказались в кювете, а трое из шести пострадавших — в больнице.

— Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося, — сообщает пресс-служба СК.

Расследование дела взято на контроль руководителем областного управления СК Петром Решетниковым.

Все пострадавшие — члены команды из Свердловской области по велоспорту, они приехали в Челябинскую область на соревнования. Один из них — несовершеннолетний: его с травмами эвакуировали на вертолете в Челябинск. Сейчас он находится в областной детской больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

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