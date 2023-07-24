На заводе в Миассе Челябинской области произошел пожар

Фото: Инцидент Миасс/vk.com

В ночь на понедельник, 24 июля, в Миассе Челябинской области произошел пожар в одном из цехов завода «Кедр».

— Что происходит на «Кедре»? Больно густой дым идет из цеха, — пишут горожане в паблике «Инцидент Миасс» во ВКонтакте.

— Было короткое замыкание компрессорной [станции] на данном объекте, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Эвакуацию проводить не пришлось, никто не пострадал. На месте работали 16 человек и шесть единиц пожарной техники.

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