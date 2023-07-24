Возле Успенского кладбища в Челябинске перевернулся УАЗ

Машина залетела на территорию кладбища. Фото: Яндекс.Карты

ДТП произошло накануне вечером, 23 июля на Свердловском тракте. В районе Успенского кладбища 38-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате автомобиль опрокинулся в непосредственной близости от захоронений. На помощь перевернувшейся машине быстро подоспели водители проезжавших мимо автомобилей.

Пострадавших в ДТП не было. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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