Возле Успенского кладбища в Челябинске перевернулся УАЗ

Машина залетела на территорию кладбища. Фото: Яндекс.Карты
ДТП произошло накануне вечером, 23 июля на Свердловском тракте. В районе Успенского кладбища 38-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате автомобиль опрокинулся в непосредственной близости от захоронений. На помощь перевернувшейся машине быстро подоспели водители проезжавших мимо автомобилей.
Пострадавших в ДТП не было. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
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