В микрорайоне «Парковом премиум» владельцы рынка перекрыли дорогу для жителей

Основной въезд в отдаленный микрорайон перегородили аншлагом. Фото: vk.com/premium_parkovyi

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от регионального руководства СК представить доклад о ходе процессуальной проверки ситуации вокруг рынка на Новоградском тракте. Владельцы торговой площадки там перекрыли въезд в ЖК «Парковый премиум» и установили аншлаг с требованием использовать альтернативный маршрут. Сообщение об этом появилось в группе жилого комплекса в соцсетях.

— Следственными органами СК России по Челябинской области указанным обстоятельствам будет дана правовая оценка в рамках организованной проверки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что сотрудники рынка перекрыли дорогу после многочисленных жалоб местных жителей на антисанитарию. На открывшийся в начале июля рынок «Караван» перебазировались торговцы с ликвидированного Каширинского рынка. Ситуация с переездом также находится на контроле региональных властей: губернатор Алексей Текслер дал поручение своему заместителю Сергею Сушкову изучить вопрос переезда Каширинского рынка в новую локацию и выработать меры по регулированию работы новых торговых точек.

Жители «Паркового премиум» заявили, что если проблема с рынком не разрешится в ближайшие дни, то они направят обращение президенту.

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