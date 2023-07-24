Трасса Челябинск — Курган станет четырехполосной к 2025 году

Работы ведутся на участке трассы в Курганской области. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В Курганской области продолжается капитальный ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» до Челябинска на протяженном участке со 151 по 202 км. В перечень работ до 2025 года входит увеличение количества полос с двух до четырех, замена дорожного покрытия и нанесение горизонтальной дорожной разметки, досыпка обочин.

Также на трассе в Курган обустраивают посадочные площадки, ставят новые дорожные знаки, монтируют освещение остановок и пешеходных переходов.

— В рамках капитального ремонта появятся 10 разворотных петель, будут установлены 3 надземных модульных пешеходных перехода на 170 км дороги и далее. Все это поможет решить вопрос высокой аварийности, связанной на данном направлении в том числе с выездом транспорта на встречную полосу движения, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В этом году планируется завершить в общей сложности 10 км на четырех отдельных участках. Подрядчики также ведут работы по устройству нижних слоев покрытия дорожной одежды на участке 183 км – 184 км и верхнего слоя покрытия на участке 151 км – 152 км. Полностью завершить работы на челябинском участке трассы «Иртыш» планируют в ноябре 2025 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru