Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость24 июля 2023 5:50

В пяти районах Челябинска стартует очередной этап опрессовок

Более 900 домов в Челябинске останутся без горячей воды
Павел ПОНОМАРЕНКО
Пятый по счету этап гидравлических испытаний начинается в Челябинске с завтрашнего дня.

Пятый по счету этап гидравлических испытаний начинается в Челябинске с завтрашнего дня.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске с 25 июля стартует очередной, пятый этап гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения. Об этом заявил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.

— От горячего водоснабжения будет отключено 927 многоквартирных домов в пяти районах города и 138 социальных учреждений, — сказал замглавы Челябинска.

Список домов, которые попадают в пятый этап опрессовок, опубликован на сайте администрации Челябинска.

Также в городе идет подготовка к отопительному сезону. Мэрия проверяет теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребителей теплоэнергии. В городскую комиссию поступило 118 пакетов документов, подготовлено 55 паспортов готовности.