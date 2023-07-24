В пяти районах Челябинска стартует очередной этап опрессовок

Пятый по счету этап гидравлических испытаний начинается в Челябинске с завтрашнего дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске с 25 июля стартует очередной, пятый этап гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения. Об этом заявил вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов.

— От горячего водоснабжения будет отключено 927 многоквартирных домов в пяти районах города и 138 социальных учреждений, — сказал замглавы Челябинска.

Список домов, которые попадают в пятый этап опрессовок, опубликован на сайте администрации Челябинска.

Также в городе идет подготовка к отопительному сезону. Мэрия проверяет теплоснабжающие и теплосетевые организации, потребителей теплоэнергии. В городскую комиссию поступило 118 пакетов документов, подготовлено 55 паспортов готовности.