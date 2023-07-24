Челябинцам рассказали, как совместить летний отдых с саморазвитием

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Жители Челябинской области, которые хотят посвятить себя саморазвитию в последние недели лета, теперь могут пользоваться новыми условиями. Курсы на образовательных платформах для взрослых и детей стали доступнее с мобильным оператором Tele2, который подготовил акции на образование для своих клиентов в Челябинской области.

Программа лояльности «Больше» Tele2 делает онлайн-занятия доступнее. Оператор предлагает клиентам промокоды на скидки и бесплатные периоды занятий. Платформы предусмотрели уроки как для взрослых, так и для детей. По мнению педагогов, онлайн-образование имеет много достоинств: возможность заниматься в свободном графике, удаленный режим (нет необходимости выходить из дома), привлекательность для школьников, которым необходимы частые перерывы.

UFirst

Школа английскогоUFirstпоможет ребенку разобраться в сложностях языка – для этого на сайте организации есть соответствующие курсы. Клиенты Tele2 могут пользоваться особыми условиями и получать привилегии. До 31 декабря Tele2 дарит промокод на бесплатную неделю английского языка для детей и подростков. Чтобы воспользоваться акцией, нужно активировать ее на сайте Tele2 в разделе «Скидки и кэшбэк».

«Правое полушарие интроверта»

На образовательной платформе «Правое полушарие интроверта» можно не только пройти курсы, состоящие из саммари десятков книг, но и освоить профессию психолога, искусствоведа, философа, стилиста, кинокритика и другие. Для тех, кто не может определиться с программой, платформа подготовила тест, с помощью которого каждый найдет курс для себя. По программе лояльности «Больше» клиенты Tele2 получают бесплатный доступ ко всем курсам платформы на 30 дней.

«Ярмарка мастеров»

Платформа «Ярмарка мастеров» - это возможность для творческих людей научиться новому и монетизировать свои навыки. Там можно научиться выпускать неповторимые поделки и сувениры под руководством опытных наставников. Tele2 дарит своим клиентам промокод на 3 бесплатных мастер-класса. Активировать его можно на платформе «Ярмарка мастеров», перейдя туда по закрытой ссылке для клиентов Tele2.

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