В Челябинской области бывшего замглавы района отправили в колонию строгого режима

Виктор Чистяков. Фото: chelyabinsk.er.ru

В Челябинской области суд приговорил бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова к восьми годам колонии строгого режима. Установлено, что в 2018 году он получил взятку в 800 тысяч рублей за помощь юрлицу в приеме и оплате возведения водоочистных сооружений в рабочем поселке Кропачево. Деньги закрыли чиновнику глаза на все нарушения.

– Приговором Ашинского городского суда бывший заместитель главы Ашинского муниципального района осужден по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также Чистяков обязан выплатить штраф в размере 2,4 млн рублей. На два года ему запрещено занимать управляющие должности в органах местного самоуправления.

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