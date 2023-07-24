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НовостиОбщество24 июля 2023 6:20

Из Челябинска запустят прямые рейсы в Алматы

Публикуем расписание и стоимость
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Прямые авиарейсы из Челябинска в крупнейший город Казахстана запустят до 24 октября

Прямые авиарейсы из Челябинска в крупнейший город Казахстана запустят до 24 октября

Фото: Сергей СОТНИКОВ

С 15 августа из Челябинска запустят прямые рейсы в Алматы (Казахстан). Полетная программа рассчитана до 24 октября.

Из Челябинска до Алматы можно будет улететь по вторникам в 22:45. Обратно — по средам в 03:30. Стоимость билетов от 12 тысяч рублей.

Время в пути составит 2 часа 45 минут. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

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