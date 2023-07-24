Развлекательный комплекс за 300 млн рублей выставили на продажу в Челябинске

Фото: google.ru/maps

В Челябинске выставили на продажу развлекательный комплекс на улице Молодогвардейцев. Объявление появилось на «Авито». За эти деньги предлагается отдельно стоящее здание с ночным клубом, боулингом, бильярдом и рестораном.

– Перед зданием собственная прилегающая парковка на 30-40 машиномест. Все коммуникации: электричество, пожарно-охранная сигнализация, система кондиционирования и вентиляции, – указано в объявлении.

Общая площадь здания – 5 тыс.квадратных метров. В объявлении также сообщается, что возможна его аренда.

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