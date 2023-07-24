В центре Челябинска задержали мужчину, который проколол колеса 18 автомобилей

Мэр Челябинска положительно отметила работу силовиков. Фото: УМВД по г. Челябинску

Сотрудники полиции задержали в Центральном районе Челябинска мужчину, который протыкал колеса автомобилям. Об этом начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин доложил на аппаратном совещании главе города Наталье Котовой. По его словам, в минувшую субботу, 22 июля, злоумышленник успел повредить более полутора десятков машин.

— Фигурант уже задержан. В состоянии алгокольного опьянения мужчина прошел и повредил колеса более 18 автомобилей, — сообщил начальник городской полиции.

— Хорошо, что задержали. Таких людей надо задерживать, — сказала Наталья Котова.

По данным городского УМВД, нарушителю 29 лет, орудовал он в дворе на улице Сони Кривой, где сам и проживает. При задержании он затруднился объяснить причины своего поступка. На мужчину завели административный протокол о мелком хулиганстве; сейчас полицейские устанавливают всех заявителей и пострадавших от его действий.

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