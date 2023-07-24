Завод в Челябинской области запустил производство стали для северных регионов

Уральские производители труб увеличили объемы выпуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в январе-мае 2023 года выросло металлургическое производство на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а производство стальных труб – почти на 13%. Такие данные приводятся в докладе «Банка России».

В ЦБ отмечают, что внутренний спрос на трубную продукцию остается высоким, уровень запасов готовой продукции и сырья есть, но загрузка трубопрокатных мощностей крупных предприятий Урала близка к полной. При этом предприятия активно разрабатывают новые виды продукции.

— Так, крупнейший производитель металлопроката Челябинской области освоил выпуск нескольких видов стали, она предназначена для северных широт и для магистральных газопроводов. Кроме того, в регионе успешно провели пневматические испытания высокопрочных труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных газопроводов нового поколения, — отмечают в ЦБ.

Напомним, в феврале 2023 года в Кыштыме открылся новый металлургический завод для выпуска оборудования для горно-обогатительных комбинатов.

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