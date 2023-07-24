Наличный расчет в общественном транспорте Челябинска оказался самым дорогим в УРФО

Фото: миндортранс Челябинской области

Специалисты контрольно-счетной палаты Челябинской области сравнили стоимость проезда в общественном транспорте в городах Уральского федерального округа, где население выше 250 тыс. человек. Они выяснили, что дороже всего расплачиваться наличкой в Челябинске – 35 рублей за проезд, а дешевле всего – в Нижнем Тагиле, где билет стоит 24 рубля.

– Во всех исследуемых городах поездка, оплачиваемая транспортной картой, будет самой недорогой; в некоторых городах при оплате наличными можно существенно переплатить за поездку, – поделились выводами в КСП.

Фото: КСП Челябинской области

Также эксперты выяснили, что проезд по безналичному расчету и транспортной карте в Екатеринбурге дороже, чем в Челябинске. 33 и 31 рубль против 29 и 28 соответственно.

Можно сказать, что по стоимости безналичного расчета Челябинск оказался в топе. Здесь он стоит 29 рублей, столько же в Тюмени. Ниже – в Нижнем Тагиле, 24 рубля. В Магнитогорске, Нижневартовске, Кургане – 30 рублей.

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