С берега озера Тургояк в Челябинской области эвакуировали десять машин

Водоохранная зона Тургояка - 50 метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин, оставленных слишком близко к озеру. Составлено 16 административных протоколов о нарушении природоохранного законодательства. Водителей ждет штраф.

– В соответствии с режимом особой охраны памятника природы на озере Тургояк в границах водоохраной запрещены движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, – напомнили в министерстве экологии Челябинской области.

Граница водоохранной зоны озера Тургояк утверждена в 2007 году. Она составляет 50 метров от береговой линии. Штраф за нарушение режима – от 3 до 4 тысяч рублей.

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