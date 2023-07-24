Бывший главный дорожник Челябинска останется в СИЗО до 5 сентября

Ринат Кучитаров. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске бывший председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, останется в СИЗО до 5 сентября. Ранее экс-чиновник просился под домашний арест, но судья прислушался к доводам следователя.

– Сторона защиты вновь просила изменить меру пресечения на более мягкую. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия в 2020 году Кучитаров оплатил работу на озеленение по завышенной стоимости. Фактическая стоимость работ составил 34 млн рублей, а из казны ушло почти в три раза больше – 97 млн

РАНЕЕ НА ТЕМУ:

Украл десятки миллионов? За что задержали начальника КДХ Челябинска Рината Кучитарова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru