В двухуровневом помещении с десятками растений в горшках проходят поэтические вечера. Фото: Егор Хребтов

Новое арт-пространство появилось на территории центра креативных индустрий Svoboda2. Названное «ЛюбаПетя», оно представляет собой двухуровневую оранжерею — мебель там стоит посреди десятков горшков с привычными комнатными фикусами и экзотическими растениями.

Челябинск остро нуждался в круглогодичном зеленом оазисе с лофт-интерьерами. В этом уверен основатель и владелец «ЛюбыПети» Егор Хребтов. По его словам, новое пространство — не столько оранжерея, сколько площадка для мероприятий.

— Я сам люблю природу и все живое, поэтому сделал акцент на растения. Надеюсь, что нам удалось создать место, из которого не захочется уходить. Здесь мы даем творческим людям шанс реализоваться, выставляя в нашем пространстве их работы. Мы открыты к сотрудничеству с фотографами, художниками, коллекционерами, — рассказал Chel.DK.ru Егор Хребтов.

В оранжерее уже проводят поэтические вечера, музыкальные концерты, арт-медитации, «винное казино», обсуждают с кинокритиками картины. В витринах выставлена экспозиция кофейных пар Ленинградского фарфорового завода, запланирована выставка по древней истории Южного Урала. А для любителей цветоводства и студентов-ботаников проходят лекции о том, как ухаживать за экзотическими растениями или разбить собственный мини-сад.

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