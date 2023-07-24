На Дне поля выявили лучших трактористов аграрной отрасли Челябинской области и провели молодёжный слёт

Участники соревновались в мастерстве вспашки и вождении трактора. Фото: Первое выставочное объединение

Второй день областной сельскохозяйственной выставки Челябинской области «День поля 2023» ознаменовался конкурсом «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2023 году», на котором участники соревновались в мастерстве вспашки и вождении трактора. А областная организация Российского союза сельской молодёжи провела слёт, на котором подвела итоги своей работы за отчётный период.

В областном конкурсе трактористов участвовали 28 механизаторов со всех муниципальных районов Челябинской области. Перед началом, по правилам конкурса, участники прошли инструктаж по технике безопасности, получили информацию о порядке вспашки контрольного участка поля и правилах фигурного вождения трактора.

Фото: Первое выставочное объединение

При определении качества вспашки судейская коллегия учитывала глубину рыхления почвы, равномерность заглубления рабочих органов плуга по всей длине борозды, а также прямолинейность хода трактора и скорость прохождения «дистанции». На втором этапе – фигурном вождении трактора в сцепке с сельскохозяйственным прицепом – учитывались точность выполнения фигур: «змейки», «коридора», «бокса» и других.

Фото: Первое выставочное объединение

Лучше всех выполнить конкурсные задания получилось у Павла Ковалёва из предприятия ИП «Таргоня А.В.» Верхнеуральского района. Павел набрал почти максимальное количество баллов в обоих этапах конкурса и получил шанс участвовать в будущем году во всероссийском конкурсе пахарей.

Второе место среди трактористов занял Александр Водов из ООО «Агро-Сельхозпродукт» Октябрьского района, на третьем месте – Сергей Михайленко из СХПК «Беловский» Чесменского района.

Фото: Первое выставочное объединение

Победители конкурса трактористов получили дипломы и денежные призы: за первое место 40 тысяч рублей, за второе 30 и за третье место – 20 тысяч рублей. Остальным участника «пахотного» конкурса были вручены грамоты за активное участие и волю к победе, а также денежные премии по три тысячи рублей.

Фото: Первое выставочное объединение

Параллельно с конкурсом пахарей работал Слет сельской молодежи Челябинской области. Активные молодые люди из сельских районов обсудили итоги и планы работы на установочной сессии «Делай для села. Инициативы для развития территорий» и на открытой дискуссии «Молодежь на селе: сегодня и завтра». Также ребята прониклись спецификой и романтикой сельскохозяйственного труда, наблюдая соревнования трактористов, осматривая обширную выставку сельскохозяйственной техники, опытные посевы сельхозкультур и экспозицию сельскохозяйственных животных, благо погода стояла солнечная, но не жаркая.