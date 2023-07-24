«В голову ударило»: задержанного в Челябинске протыкателя колес допросили полицейские

Лицо нарушителя в полиции предпочли скрыть. Фото: УМВД по г. Челябинску

29-летний житель Центрального района, который в субботу порезал ножом колеса автомобилям во дворе на улице Сони Кривой дал показания в полиции. Задержанный признался правоохранителям, что был пьян и не имел внятного умысла, когда совершал преступление.

— Я не знаю, что ударило в голову. Просто, хулиганить захотелось, — ответил он на вопрос полицейского о причинах, толкнувших его на правонарушение.

Как ранее сообщал КП-Челябинск, инцидент произошел ночью в минувшую субботу, 22 июля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения испортил колеса 18 автомобилям. Найти его не составило труда: происшествие зафиксировали камеры наблюдения, кроме того, проживает нарушитель, буквально, в соседнем доме от места преступления.

При задержании нарушитель затруднился объяснить причины своего поступка. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

— Прошу у граждан, которым я нанес ущерб, прощения. Вину полностью признаю, готов возместить всем материальный ущерб, — сказал задержанный.

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