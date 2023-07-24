Жара, но с дождями: какой будет погода в Челябинской области 25 и 26 июля

Регион накроет грозами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие дни столбики термометра в Челябинской области снова поднимутся до 30 градусов. Правда, жаркую погоду будут временно прерывать дожди с грозами.

По данным челябинского Гидрометцентра, 25 июля в регионе прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха составит +9, +14°C (в низинах до +6°C), ночью воздух прогреется до +24, +29°C. Ветер западной четверти 3-8 м/c, местами порывы дойдут до 11 м/c. Грозы и небольшие дожди ожидаются в северной части региона.

Однако 26 июля осадки ожидаются не только днем, но и ночью. Дожди будут кратковременными и с грозами. Ветер западный 3-8 м/c, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +11, +16°C, днем потеплеет до +25, +30°C.

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