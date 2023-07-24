«Мяуканье все тише и тише»: в Магнитогорске несколько дней пытаются спасти кошку, брошенную в сгоревшем доме

Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Магнитогорске Челябинской области кошка застряла на третьем этаже сгоревшего дома. Подходов к ней нет, лестницы уничтожены. Ее пытается спасти волонтер – кидает еду и лед. Но с каждым днем бедное животное слабеет и все тише и тише зовет на помощь.

– Я ее обнаружила три дня назад. Местные охранники сказали, что кошка кричит уже 10 дней, а сколько она там пробыла до этого – неизвестно. С каждым днем все тише и тише, хрипит уже. Никакого варианта спуститься у нее нет, а если спрыгивать, то на завалы. Наверное, боится, – рассказывает КП-Челябинск волонтер Светлана.

Дом по адресу, где сидит кошка, пострадал больше месяца назад – у него сгорела кровля. Потом людей из него расселили и мигом здесь начала собираться местная детвора. Тогда, чтобы никто не травмировался, были снесены лестницы. Возможно, кошку бросили хозяева, и она пряталась в своей родной квартире. Спуститься сама она не может. Достаточно длинных лестниц у волонтеров тоже нет.

Светлана подкармливает кошку подмороженной курицей и кидает ей лед. Другого варианта хоть как-то напоить ее нет, ведь бутылку воды котенок открыть не сможет.

Волонтеры обзвонили все автовышки города, и они оказались заняты на неделю. Тогда они написали объявление в одну из групп. Неравнодушные люди откликнулись и вечером кошку планируют наконец-то спасти.

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