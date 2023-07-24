Полиция организовала тотальные проверки складов с вещдоками в Челябинской области

Полиция проверит вещдоки, собранные за все время работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство ГУ МВД по Челябинской области организовало проверки складов с вещественными доказательствами по всему региону. Для качественной ревизии была создана специальная комиссия, состоящая из числа наиболее подготовленных сотрудников полиции. Столь масштабная работа проводится впервые, поскольку будут рассматриваться уголовные и административные дела не за последние десять лет, а за все время.

— Мероприятия, инициированные руководством областного главка МВД, будут проводиться до наведения полного порядка, а выявленным недостаткам и нарушениям – даваться принципиальная оценка. Подобная работа призвана обеспечить открытость и прозрачность деятельности полиции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее на полицейском складе в Магнитогорске обнаружили пропажу наркотиков в ходе инвентаризации. Запрещенные вещества проходили в качестве вещдоков по уголовным делам 2009-2014 годов. Сейчас проводится служебная проверка.

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