Жители Челябинской области пожаловались на слив канализационных отходов в реку Юрюзань

Фото: Аца КОШТЭ

В Челябинской области жители Юрюзани пожаловались на слив нечистот в городскую реку. По их словам, такая проблема наблюдается с зимы. Для наглядности один из горожан опубликовал в соцсетях ролик с места, где находится канализационная труба. Пост был опубликован в паблике «Подслушано Юрюзань», сообщает издание «ФедералПресс».

— Хотел бы поднять тему по поводу слива канализации в реку Юрюзань в конце улицы Жилова. Запах стоит ужасный, и это продолжается с зимы. В чем проблема перестать сливать все это в реку? — задается вопросом автор ролика.

В комментариях к посту горожане отметили, что проблема наблюдается не полгода, а уже много лет. В министерстве экологии Челябинской области отреагировали на сообщение о сливе нечистот.

— В данном случае необходимо позвонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70, чтобы вовремя зафиксировать нарушение природного законодательства, – ответили на жалобу в Минэкологии региона.

Ранее в челябинской реке Миасс заметили большие комки черного цвета. В Минэкологии объяснили это явление скоплением иловых отложений, поднявшихся на поверхность.

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