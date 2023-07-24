Работающие на удаленке челябинцы признались, что скорее уволятся, чем выйдут в офис

Согласно исследованию, больше всего на удаленке предпочитают работать женщины Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти половина жителей Челябинска, которые работают на удаленке, не готовы выйти на работу в офис. В таких случаях они предпочтут увольнение. Об этом челябинцы заявили в ходе опроса, который провели аналитики сервиса SuperJob.

— Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки, — отмечают аналитики сервиса.

Среди челябинок оказалось больше тех, кто предпочтет уволиться, чем работать в офисе на постоянной основе (52% против 31% среди мужчин). Чаще всего они заявляют, что совмещают удаленку с воспитанием детей.

Если работодатель посчитает, что его сотрудники должны перейти с дистанта на работу в офисе, то большая часть из них напишет заявление об увольнении (41%). 36% респондентов заявили, что подчинятся приказу. Еще 23% челябинцев затруднились дать точный ответ.

Сотрудники, которые находятся на гибридном графике, оказались наиболее верны своему работадателю: каждый второй респондент заявил, что готов перейти в офис. (52%).

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (66%).

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