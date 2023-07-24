На северо-западе Челябинска эвакуировали грузовик, простоявший во дворе 15 лет

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске эвакуировали грузовик ГАЗ, который долгие годы стоял во дворе дома №33 по улице Чичерина. Об этом сообщили в городской администрации.

— По словам жильцов дома, машина стояла здесь не менее 15 лет - видимо ранее в ней размещались охранники автостоянки. Автомобиль буквально «врос» в землю и стал центром притяжения молодежи, — отметили в мэрии.

К грузовику были протянуты электрические провода из квартиры близлежащего здания. Их срезал электрик управляющей компании, поскольку собственников жилья дома не оказалось.

Учитывая размеры автомобиля, чтобы его вытащить с газона, отбуксировать и погрузить на трал, потребовался специализированный транспорт. В эвакуации машины участвовали сотрудники мэрии и районной администрации, полиция и дорожники.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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