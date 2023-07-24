Сигнал с горы: необычные истории о том, как сотовая связь билайна появляется на вершинах

Фото: пресс-служба билайна

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Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Дагестана, Алтая, Башкирии или в Красной Поляне. Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото, он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, где снег тает только в июле, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со «снаряжением» из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда — лошади и даже ослы. И всегда — профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу. Технические эксперты билайна со всей страны поделились самыми яркими моментами таких «походов» за связью.

Фото: пресс-служба билайна

3700 метров: оборудование — на вертолете

Гора Чегет-Чат, Карачаево-Черкессия

— Возле знаменитого курортного поселка Архыз расположены несколько вершин, популярных у альпинистов. Восхождения на эти вершины классифицируются второй-третьей категориями сложности, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайна в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский, — из-за непростого рельефа мобильная связь раньше отсутствовала, но мы нашли решение. На одном из самых высоких склонов мы установили пассивные ретрансляторы, они помогают усилить сигнал, если на его пути в зоне прямой видимости есть препятствия. Доставили оборудование вертолетом, а инженерный состав добирался на лошадях 12 км, преодолевая перепад высот в 1000 метров.

3012 метров: топливо — на канатке

Поселок Домбай, кафе «3012», Карачаево-Черкессия

На популярном горнолыжном курорте Домбай базовая станция расположена на четвертой очереди подъема канатной дороги. Там стоит самая высокогорная дизель-генераторная установка билайна в России. Из-за природных условий электричество подается нестабильно, поэтому приходится работать на дизель-генераторе. Его необходимо заправлять дважды в год. Доставить топливо на позицию можно только на канатке.

Фото: пресс-служба билайна

2965 метров: «Неподготовленному человеку этот путь не пройти»

Гора Акташ, Горный Алтай

Сибирские «технари» билайна говорят, что в Горном Алтае нестандартными можно назвать порядка 70% позиций.

— Со стороны наша работа похожа на туристический поход: мы ночевали в палатках, доставляли оборудование на охотничьих лыжах, вертолетах, лошадях, снегоходах, подготовленных джипах, видели зайцев, лис и других зверей, — говорит ведущий инженер по эксплуатации сети в Алтайском филиале Григорий Жигалов.

Но эти походы за связью важны, чтобы настоящие туристы могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности.

Например, перевал Кара-Тюрек — это важная точка для тех, кто держит путь к одной из высочайших российских гор — Белухе (4509 метров).

— Чтобы проводить обслуживание этой базовой станции, нужно наше «железо» — запчасти для источника бесперебойного питания — везти в мешках на лошадях, — продолжает Григорий Жигалов, — неподготовленному человеку этот маршрут, почти 30 км, не пройти, нужна выносливость. Зато в ясную погоду с перевала открывается незабываемый вид на обе вершины Белухи, Катунский хребет и долину реки Аккем.

Фото: пресс-служба билайна

2320 метров: «прогулка» по хребту

Гора Аибга, Сочи

— Это самая высокая базовая станция билайна в Сочи, она находится на хребте пятиглавой горы Аибга на отметке 2320 метров и обеспечивает связью горнолыжников как на южном, так и северном склонах, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации Краснодарского отделения билайна Юрий Гусаров, — чтобы провести плановое обслуживание, надо сначала пять с половиной километров проехать на канатной дороге, а потом ещё 250 метров идти по хребту.

1380 метров: вдали от цивилизации

Дагестан, Тляратинский район

— Мы шли пешком полтора километра в гору с оборудованием мимо развалин разрушенного села Росноб. Люди оттуда ушли, потому что очень непросто жить вдали от цивилизации. Перепад высот в этом месте большой, воздух разрежен, — вспоминает Хабиб Магомедов, руководитель группы эксплуатации Махачкалинского отделения билайна, — помню, как в соседнем районе доставлять оборудование приходилось на ослах. Здесь и они не прошли бы. Несмотря на сложность рельефа, транспортный узел был собран. В результате жители двух высокогорных районов республики Тляратинского и Цунтинского получили мобильную связь.

Фото: пресс-служба билайна

1267 метров: глухой лес и древние дольмены

Гора Мохнатая, Карачаево-Черкессия

— Вышка, на которой мы размещаем свое оборудование, базируется в труднодоступном месте, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайн в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский, — огромный глухой лес, по которому на машине доехать невозможно из-за скалистого рельефа и перепадов высоты в 500 метров. Доступ к оборудованию возможен только пешком 5 км через глухой лес. Тем не менее это без преувеличения сказочное место с удивительными видами с крутых склонов. По пути к базовой станции встречаются даже древние дольмены.

Фото: пресс-служба билайна

731 метр: «Зеленая» энергия для базовой станции

город Чубатая, Горячеключевской район, Краснодарский край

— Эта базовая станция стоит на горе и обеспечивает связь для тех, кто едет по трассе на Черноморское побережье. Строить к ней линию электроснабжения невозможно — тогда она будет проходить по заповеднику. Но мы нашли выход, — говорит технический директор Краснодарского отделения билайна Александр Бахолдин, — ведь есть «зеленая» энергия, в солнечные и ясные дни базовая станция работает от солнечных батарей, а в ночное время и пасмурные дни — от дизель-генератора.

Фото: пресс-служба билайна

320 метров: самим проложить дорогу

Горы Шайтан, Башкирия

В Башкирии есть немало гор, на вершинах которых работают базовые станции билайна. Это и широко известные горы Шайтан и Лысая, где расположены популярные горнолыжные комплексы «Красный ключ» и «Абзаково», и неприметные горы вблизи небольших сел и деревень. Но для оператора важно обеспечивать надежную связь везде. Так, при подъеме на гору у села Тукан технические специалисты билайна зимой сами себе проложили дорогу.

— Мы использовали все возможные варианты «доставки» оборудования: шли по пояс в снегу, пробивались сквозь сугробы на УАЗике и снегоходе. Ну а на финише дорогу пришлось расчищать трактором, который пригоняли из ближайшей деревни, — говорит технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов.

Теперь в этих селах работает скоростной мобильный интернет для туристов и местных жителей, которые до сих пор помнят эпопею с установкой базовых станций.

Фото: пресс-служба билайна

193 метра: минус сорок и ветер

Мурманск, гора Медвежий Варак, 193 метра над уровнем моря

«Болото засасывало, мороз сковывал пальцы», — такими впечатлениями делятся туристы, которые попадают в эти края, чтобы увидеть красоты русской Лапландии. У технических специалистов билайна остались такие же экстремальные воспоминания:

— На этой горе мы ставили базовую станцию в 40-градусный мороз. Монтаж проходил в условиях, типичных для тундры, — рассказывает главный энергетик Мурманского отделения билайна Константин Шмагалев, — чтобы доставить оборудование, использовали трелевочник. Это такой специальный трактор, для лесозаготовок, в болотистой местности только он мог пройти.

Фото: пресс-служба билайна

Это только некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах. Есть еще базовые станции на воде, под землей, да и в урбанистической среде обеспечивать надежную связь — интересная и нестандартная задача. билайн продолжает расширять сеть в регионах. Когда вы читаете этот текст, в эту минуту, возможно, кто-то покоряет очередную вершину, чтобы надежная связь была там, где она необходима.

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