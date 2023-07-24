На северо-западе Челябинска за 27 млн рублей продали недостроенную школу

Фото: ДОМ.РФ

В Челябинске на аукционе продали недостроенную школу, расположенную в 47-м микрорайоне. В ходе торгов цена за здание выросла до 27 млн рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», объект достался фирме «Выбор», которая является дочерней компанией местного застройщика «ЮУ КЖСИ».

Начальная цена недостроя составляла 6,5 млн, однако во время торгов она выросла в четыре раза. Всего в аукционе участвовали три ИП и пять юридических лиц.

Здание начали возводить в начале 2000-х годов, но по итогу стройка заморозилось. Сейчас площадь объекта составляет чуть более тысячи квадратных метров, также есть три сделанных из кирпича этажа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru