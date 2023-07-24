В Коркинском районе сменился начальник полиции

Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Владимир Дякин. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицию Коркинского района возглавил подполковник Владимир Дякин. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— На состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи совещании начальник главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу коркинского ОМВД нового руководителя. Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Владимир Дякин, — отметили в ведомстве.

Помимо сотрудников полиции на мероприятии присутствовали глава района Наталья Лощинина, представители муниципальной власти и руководители силовых структур, а также председатели общественности и ветеранской организации.

Представляя нового руководителя личному составу, главный полицейский региона охарактеризовал Владимира Дякина как достойного офицера, прошедшего путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД – начальника полиции.

Михаил Скоков подчеркнул, что новый руководитель обладает профессиональными знаниями и богатым опытом работы, имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников.

Среди первоочередных задач, требующих внимания и особого контроля начальник Главка обозначил проведение мероприятий по повышению качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений и преступлений двойной превенции, преступных деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, а также эффективному противодействию дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства. Потребовал организовать на должном уровне работу по комплектованию отдела полиции профессиональными кадрами, особое внимание уделив службе участковых уполномоченных полиции.

— Для подразделения начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. Коллектив всегда работал стабильно и имеет необходимый потенциал для выполнения служебных задач на более высоком уровне. Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения. Граждане должны чувствовать свою защищенность, понимать, что рядом всегда есть те, кто готов быстро прийти на помощь, – отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области.

В ответном слове Владимир Дякин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что сотрудниками ОМВД будут приложены все усилия, чтобы повысить уровень доверия населения. На заявления последует незамедлительное реагирование, любые факты нарушения законодательства будут пресекаться. Полиция приложит все усилия для создания максимально комфортных условий для проживания коркинцев и гостей района.

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