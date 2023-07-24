В центре Челябинска люди застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества

Фото: кадр с видео / t.me/cheliabinsktop

В Челябинске возле культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» остановилось колесо обозрения. Люди, которые находились на аттракционе, застряли во время поездки. Причиной стало аварийное отключение электричества.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, людей доставляли на землю при помощи ручного механизма. Всего в момент происшествия на аттракционе находилось несколько десятков человек, среди которых были и дети.

Похожий инцидент произошел 24 июня в парке Гагарина. На колесе обозрения застряли 13 человек. Им на помощь приехали сотрудники МЧС. После происшествия прокуратура начала проверку и выявила нарушения в работе аттракциона.

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