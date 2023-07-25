Алексей Текслер поручил открыть школу в челябинском поселке «Вишневая горка» 1 сентября

Национальные проекты в Челябинской области по итогам полугодия профинансированы на 42%. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Школу в микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском должны ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер на совещании по выполнению нацпроектов в первом полугодии 2023 г.

— Если говорить о результатах первого полугодия, уже начали работу ряд школ. Это школа в Копейске, в районе Тугайкуль, школа в микрорайоне «Твоя привилегия», поселок Западный Сосновского района. Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, «Вишневая горка». Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года, — сказал глава региона.

За счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в городе Касли, и в селе Айлино Каслинского района. Продолжается строительство четырех школ в Челябинске и Магнитогорске по концессии с компанией «ПроШкола», реконструкция в поселке Петропавловском Верхнеуральского района. Также новую школу на 1100 мест строят в другом челябинском загородном поселке — «Белый хутор».

По нацпроекту «Образование» в Челябинской области открываются детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб», на базе школ появляются центры образования «Точка роста». А в рамках другого нацпроекта — Демография» — в Челябинской области активно возводят новые дошкольные учреждения. По словам губернатора, в этом году будет завершено строительство десяти детских садов в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Аргаяше и Сосновском районе.

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