От Паркового Премиум до Челябинска вместо бесплатного шаттла запустили автобус

Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске запустили муниципальный общественный автобус из поселка Парковый Премиум до города. Маршрут начинается от поселка Терема, проходит через остановки «улица Петра Столыпина», «Кардиоцентр, конечная - «31 микрорайон».
– Улицы и автомобильные дороги: В прямом направлении: Ласковая, Новоградский тракт, Новоградский проспект, проспект Победы; В обратном направлении: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт, Ласковая, – сообщили в группе «Парковый Премиум» ВКонтакте.
Ходить автобус будет по тому же расписанию, что и шаттл, доставлявший жителей микрорайона до города ранее. Бесплатный шаттл после запуска муниципального маршрута отменен.
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