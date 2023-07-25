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НовостиОбщество25 июля 2023 4:35

От Паркового Премиум до Челябинска вместо бесплатного шаттла запустили автобус

Он следует до остановки «31 микрорайон»
Олег КОСТЕНКО

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске запустили муниципальный общественный автобус из поселка Парковый Премиум до города. Маршрут начинается от поселка Терема, проходит через остановки «улица Петра Столыпина», «Кардиоцентр, конечная - «31 микрорайон».

– Улицы и автомобильные дороги: В прямом направлении: Ласковая, Новоградский тракт, Новоградский проспект, проспект Победы; В обратном направлении: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт, Ласковая, – сообщили в группе «Парковый Премиум» ВКонтакте.

Ходить автобус будет по тому же расписанию, что и шаттл, доставлявший жителей микрорайона до города ранее. Бесплатный шаттл после запуска муниципального маршрута отменен.

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