Сегодня, 25 июля, день памяти Владимира Высоцкого – человека, который был символом своей эпохи, непримиримым борцом за справедливость, правду, честь и достоинство.

– До сих пор, слушая песни Высоцкого, поражаешься его энергетике и силе, душевным качествам, которыми он обладал и, которых, к сожалению, сегодня многим не хватает, – говорит экс-депутат Госдумы.

Фото: "Соцгород"

Традиционно накануне этой даты лидер «Соцгорода» приезжает в Москву на Ваганьковское кладбище, чтобы возложить цветы на могилу Владимира Семеновича и почтить память великого поэта и музыканта.

Многие годы Андрей Барышев является его поклонником и сам исполняет песни Высоцкого.