Лиственница из Челябинской области может стать главным деревом России

Лиственница-долгожитель из Челябинской области может стать главным деревом страны. 357-летнюю гордость Карагайского бора выдвинули на конкурс «Российское дерево года 2023».
– Лиственница стала новой природной достопримечательностью региона. Местные пансионаты и дома отдыха стали включать дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты, – указано в обосновании.
По мнению экскурсоводов, которые водят к дереву туристов, от лиственницы можно зарядиться положительной энергией. Поэтому люди считают важным обнять ее ствол диаметром 1 метр 30 сантиметров. В высоту дерево достигает 34 метров.
Проголосовать за лиственницу можно на сайте конкурса. Сейчас это дерево выбрали более тысячи человек.
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