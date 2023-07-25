В Челябинской области мужчина выращивал наркотический мак в огороде

Так может маскироваться мак. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чесменском районе Челябинской области полиция наведалась на участок к 47-летнему мужчине, у которого на огороде нашли плантацию наркосодержащего мака. Садовод заявил, что растение культивировал для личных нужд. Обнаруженные у него 544 грамма дурманящей соломы стали поводом для заведения уголовного дела.

– В отношении мужчины следствием ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (хранение, изготовление наркотиков в крупном размере), – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За «цветник» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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