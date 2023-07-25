В Челябинской области уклонист вместо армии может отправиться в тюрьму

Мужчине светит до двух лет тюрьмы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области 22-летний житель Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела об уклонении от призыва на военную службу. Мужчину признали годным для срочной службы, а он, без каких-то законных оснований, больше года не приходил в военкомат по повесткам.
– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.
Теперь вместо армии магнитогорец может отправиться в тюрьму. За уклонение ему грозит до двух лет лишения свободы.
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