В Челябинской области уклонист вместо армии может отправиться в тюрьму

Мужчине светит до двух лет тюрьмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 22-летний житель Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела об уклонении от призыва на военную службу. Мужчину признали годным для срочной службы, а он, без каких-то законных оснований, больше года не приходил в военкомат по повесткам.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Теперь вместо армии магнитогорец может отправиться в тюрьму. За уклонение ему грозит до двух лет лишения свободы.

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