Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии завода по сжижению природного газа

Фото: Егор ИВЛЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в отправке 1-й технологической линии завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Арктик СПГ 2» в поселке Белокаменка Мурманской области.

Старт первому запуску первой линии в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» дал Президент России Владимир Путин. В создании Центра активное участие принимали промышленные предприятия Челябинской области. Пик отгрузок продукции из Челябинска пришелся на пандемийный 2020 год, при активном содействии правительства Челябинской области обеспечена ритмичная и бесперебойная отгрузка.

Так, группа КОНАР изготовила и поставила сто тысяч тонн металлоконструкций для цехов, а также разработала уникальный метод подъёма кровли на тросовых домкратах. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» занимается изготовлением морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа.