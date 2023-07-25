В магнитогорском парке «Притяжение» закрыли экотропу из-за вандалов

На восстановление экотропы потребуется несколько дней. Фото: «Притяжение»

Администрация парка «Притяжение» в Магнитогорске закрыла для посещения экологическую тропу, которую лишь пару недель назад открыли для публики. Причина, как ее объяснили в дирекции, — «нашествие уничтожителей кувшинок», которые «ободрали все, до чего смогли дотянуться».

— Пока мы ищем выход, как объяснить гостям и их детям, что не стоит остервенело рвать кувшинки, поскольку, это не букетные растения, что они вовсе не пахнут и на венках вянут в мгновение ока, локация «Эко-тропа» закрыта на восстановление, — сообщили в администрации «Притяжения».

Ограничения продлятся как минимум до конца этой недели. Сотрудники парка напоминают: экотропа — не огородная клумба, а исключительно созерцательная территория. Посетителей же просят проявить сознательность, и «смотреть с упреком» на тех, кто тянет руки к «водяным лилиям».

Экотропа — одна из локаций второй очереди парка «Притяжение», которую открыли на в Магнитогорске на День металлурга. Другие новые объекты — искусственное озеро с островом для пикников, видовой холм высотой более 30 м, новые детские площадки и прогулочные дорожки.

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